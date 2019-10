Reactii din presa internationala dupa victoria Simonei Halep in fata Biancai Andreescu: Iata ce-au scris BBC, The Guardian si WTA

Ziare.

Publicatiile straine remarca darzenia cu care cele doua tenismene au evoluat in prima lor confruntare directa.Dar iata cateva reactii aparute la scurt timp dupa terminarea intalnirii dintre Simona Halep si Bianca Andreescu:"Simona Halep a obtinut o victorie brilianta dupa un meci intens cu Bianca Andreescu. Prima intalnire directa dintre cele doua a fost distractiva si o lupta fizica. Jucatoarea mai tanara a aratat sclipiri, insa jucatoarea veterana a aratat de ce e acolo unde e. Speram ca aceasta sa fie doar prima din multele intalniri dintre Simona si Bianca" -"Campioana de la Wimbledon a salvat o minge de meci inainte de a o invinge pe adolescenta din Canada intr-o intalnire palpitanta" -"Bianca Andreescu se inclina in fata Simonei Halep, in primul loc meci direct" -"Simona Halep, campioana de la Wimbledon, a salvat o minge de meci inainte de a trece de invingatoarea de la US Open, Bianca Andreescu, intr-o confruntare dramatica de trei seturi" -Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.In urmatorul meci de la Turneul Campioanelor, Simona Halep o va intalni, miercuri dupa-amiaza, pe campioana de anul trecut, Elina Svitolina.I.G.