Simona Halep a aflat locul pe care va incheia sezonul 2019 in clasamentul WTA

Ziare.

com

Halep depindea de aceasta finala dintre Svitolina si Barty, pentru a vedea daca va termina pe 4 sau 5 mondial WTA, in functie de acest rezultat.Dupa cum se stie, Barty s-a impus clar in acest ultim act , scor 6-4, 6-3, asa ca Simona Halep nu va fi devansata de sportiva din Ucraina, va ramane si va incheia clasamentul imediat sub podium.Iata mai jos clasamentul WTA, top 10 mai exact, cu care se incheie acest sezon:Urmatorul turneu WTA important, primul din 2020 mai exact, este organizat la Adelaide, in Australia, orasul natal al lui Darren Cahill, turneu unde deja Simona Halep si-a anuntat participarea.Sportiva noastra va face pregatirea de iarna in Romania si va merge spre finalul anului in Australia pentru acomodare.Barty si-a asigurat cu acest trofeu si cel mai mare premiu din istoria tenisului dupa un singur turneu, e vorba de suma de 4,4 milioane de dolari!