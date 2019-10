Simona Halep a anuntat noul sau obiectiv

Ziare.

Sportiva noastra a declarat ca isi propune ca de acum inainte sa castige cat mai multe turnee de Grand Slam, in special pe hard."Obiectivul meu acum este sa castig un Grand Slam. Am reusit de doua ori si simt ca mai pot face asta. Stiu ca e dificil, dar voi munci pentru asta, nu pun presiune pentru mine. Va fi grozav daca voi reusi sa castig si pe hard. Muncesc din greu si sper sa se intample", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Simona Halep are in palmares doua titluri de Grand Slam castigate, la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.Totodata, sportiva noastra a mai pierdut trei finale de Grand Slam, doua la Roland Garros si una la Australian Open Simona se afla momentan la Shenzhen, iar vineri de la ora 14:00 va disputa meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele de la Turneul Campioanelor , contra Karolinei Pliskova.Meciul va fi transmis in direct de Ziare.com.C.S.