Simona Halep a apelat de trei ori la Darren Cahill: Iata ce i-a transmis antrenorul australian la on court coaching

Antrenorul australian, revenit alaturi de Simona dupa un an de pauza, a incercat de fiecare data s-o linisteasca pe tenismena noastra si i-a dat mai multe sfaturi utile:"Trebuie sa fii mai puternica in aceste momente, n-ai dat niciun backhand in lung de linie in tot acest set. Trebuie sa o controlezi cu backhand-ul in lung de linie. Impinge-o un pic in spate. Cand ai timp pe forehand, incearca sa lovesti mai lung, nu trebuie neaparat sa dai cu spin" - Darren Cahill, la primul on court coaching."Trebuie sa prelungesti punctele. Dai prea mult cu lift, lasa mingea mai jos si incearca s-o joci mai mult pe backhand. Incearca sa pui mai multa forta in lovituri" - a continut Cahill."Ramai mental in joc, Simona! Esti un pic greoaie, pentru ca n-ai mai jucat in ultimele luni, dar fii puternica acum, 6-7 minute, pentru a duce meciul in setul decisiv si vedem apoi" - antrenorul de la Antipozi, la cel de-al treilea on court coaching.De partea cealalta, Bianca Andreescu n-a apelat deloc la antrenorul ei, Sylvain Bruneau.I.G.