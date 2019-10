Simona Halep a intrat pe o lista selecta dupa victoria cu Bianca Andreescu de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Halep a fost condusa cu 6-3 si 6-5, iar jucatoarea canadiana de origine romana a avut avantaj, dar a salvat acest "match point" si a egalat, 6-6, setul ajungand in tiebreak. Simona Halep s-a impus in cele din urma cu 3-6, 7-6 (6), 6-3.Cele 46 de jucatoare au avut reveniri spectaculoase in 2019 in 59 de meciuri pe tablouri principale ale turneelor WTA.Cate trei astfel de victorii au reusit Viktoria Kuzmova (Slovacia), Alison Riske (SUA) si Donna Vekic (Croatia), iar cate doua victorii au obtinut Karolina Pliskova (Cehia), Belinda Bencic (Elvetia), Tamara Zidansek (Slovenia), Kaia Kanepi (Estonia), Saisai Zheng (China), Jelena Ostapenko (Letonia) si Julia Goerges (Germania).La capatul celalalt, olandeza Kiki Bertens este singura care a pierdut trei partide dupa ce a ratat mingi de meci.Recordul de mingi de meci salvate intr-o partida este detinut de Belinda Bencic, care a salvat sase puncte de meci in fata belarusei Arina Sabalenka, in turul al treilea la Dubai, castigand cu 6-4, 2-6, 7-6 (7), ulterior cucerind trofeul.Alison Riske a totalizat cele mai multe mingi de meci salvate anul acesta, 9, urmata de Karolina Pliskova (8), Belinda Bencic (8), Donna Vekic (6), Viktoria Kuzmova (6), belgianca Alison van Uytvanck (5), Tamara Zidansek (5), croata Petra Martic (5), letona Anastasija Sevastova (5).Bianca Andreescu a salvat si ea un punct de meci in fata Irinei Begu, care a condus cu 5-1 in setul secund, reprezentanta Canadei castigand in primul tur la Miami cu 4-6, 7-6 (2), 6-2.Simona Halep a avut minge de meci contra americancei Taylor Townsend, dupa ce salvase doua la randul ei, dar in cele din urma Townsend s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), in turul al doilea la US Open.