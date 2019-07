Simona Halep a urcat in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Dupa evolutia din turneul de la Eastbourne, sportiva noastra a facut un salt de o pozitie si a ajuns pe locul 7.1 (1) . Ashleigh Barty (Australia) 4.645 puncte2 (3) . Karolina Pliskova (Cehia) 3.9263 (2) . Petra Kvitova (Cehia) 3.5254 (4) . Naomi Osaka (Japonia) 3.1465 (5) . Kiki Bertens (Olanda) 2.6296 (6) . Belinda Bencic (Elvetia) 2.5997 (8) . Simona Halep 2.4278 (7) . Marketa Vondrousova (Cehia) 2.3809 (11) . Angelique Kerber (Germania) 2.04510 (9) . Johanna Konta (Marea Britanie) 2.018La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in luna octombrie va avea loc in China, la Shenzhen.Simona nu a putut lua startul la editia de anul trecut din cauza unor probleme la spate.C.S.