"Simona Halep are un avantaj major la Turneul Campioanelor"

Ziare.

com

Sportiva noastra nu are un bilant negativ cu niciuna dintre cele sapte rivale pe care le va avea in concurs.Mai mult, Simona are rezultate pozitive in intalnirile directe cu cinci dintre ele, cu una este la egalitate, iar pe Bianca Andreescu nu a intalnit-o deloc.Simona sta cel mai bine in intalnirile directe cu Karolina Pliskova , scorul fiind 7-3.Per total, Simona a inregistrat 24 de victorii si doar 12 infrangeri cu adversarele de la Turneul Campioanelor.Sportiva noastra este singura jucatoare de la Turneul Campioanelor ce nu are bilant negativ cu nicio adversara.Simona Halep vs. Ashleigh Barty 3-1Simona Halep vs. Karolina Pliskova 7-3Simona Halep vs. Naomi Osaka 4-1Simona Halep vs. Petra Kvitova 3-1Simona Halep vs. Elina Svitolina 5-4Simona Halep vs. Belinda Bencic 2-2Simona Halep vs. Bianca Andreescu 0-0Turneul Campioanelor va incepe duminica, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.Amintim ca Simona nu a participat la editia de anul trecut din cauza problemelor medicale.C.S.