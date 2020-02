Simona Halep coboara in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Tenismena noastra a pierdut o pozitie, dupa ce a fost intrecuta de Ashleigh Barty, care a profitat de retragerea Elenei Rybakina si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Doha.Ashleigh Barty a urcat pe locul 3, in timp ce Simona a coborat pe pozitia a 4-a.1. Sofia Kenin 2.112p2. Garbine Muguruza 1.675p3. Ashleigh Barty 1.441p4. Simona Halep 1.350p5. Elena Rybakina 1.305p6. Kiki Bertens 915p7. Petra Kvitova 820p8. Karolina Pliskova 805p-------------------9. Ekaterina Alexandrova 756p10. Anett Kontaveit 646pVezi si: Ashleigh Barty isi mareste avansul fata de Simona Halep in clasamentul WTA Primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Turneul Campioanelor de la Shenzhen e programat in perioada 1-8 noiembrie.I.G.