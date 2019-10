Simona Halep, cu ultima sansa la castigarea Turneului Campioanelor: Ce scrie ESPN despre tenismena noastra si cum vede lista favoritelor

Ziare.

com

Publicatia americana considera ca Simona Halep, calificata de pe pozitia a 4-a la Turneul Campioanelor, porneste cu ultima sansa!"Halep inca nu s-a trezit dupa succesul obtinut la Wimbledon. De la acea victorie, tenismena in varsta de 28 de ani are un procentaj dezamagitor de 6 victorii si 5 infrangeri. In fata jucatoarelor din Top 10 a inregistrat 5 victorii si 3 infrangeri in acest an, reusind sa le evite pe Naomi Osaka si Bianca Andreescu", noteaza sursa citata."Un avantaj pentru Simona ar putea fi ca anul ei e deja considerat un succes si poate juca fara presiune, ceea ce ar putea complica situatia pentru jucatoarele tinere precum Ashleigh Barty, Naomi Osaka sau Bianca Andreescu", continua ESPN.Jurnalistii americani considera ca Bianca Andreescu si Naomi Osaka au cele mai mari sanse de a se impune la Turneul Campioanelor.Dar iata lista favoritelor de la Turneul Campioanelor 2019, potrivit ESPN 1. Bianca Andreescu-. Naomi Osaka3. Ashleigh Barty4. Karolina Pliskova5. Belinda Bencic6. Petra Kvitova7. Elina Svitolina8. Simona Halep27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care e programat Turneul Campioanelor 2019, dotat cu premii totale in valoare de 14 milioane de dolari.Tragerea la sorti a celor doua grupe va avea loc astazi.I.G.