Simona Halep, dependenta de Darren Cahill? Ce concluzie a tras un jurnalist de la New York Times dupa victoria cu Bianca Andreescu

Jurnalistul american Christopher Clarey, specialistul lui New York Times pe tenis, e convins ca Simona n-ar fi castigat meciul cu Bianca fara ajutorul antrenorului australian, revenit in staff-ul fostului lider WTA dupa un an de pauza.Christopher Clarey ar fi vrut sa vada cum s-ar fi descurcat Simona fara interventiile lui Cahill."In opinia mea, Simona Halep avea foarte mici sanse sa revina si s-o invinga pe Bianca Andreescu fara sfaturile primite de la Darren Cahill in timpul meciului", a scris Christopher Clarey pe pagina sa de Twitter."Daca asta e un lucru pozitiv sau negativ pentru tenis depinde de filozofia fiecaruia. Personal, preferam s-o vad pe ea singura rezolvand problema", a continuat jurnalistul american.Vezi:Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.Miercuri, Simona Halep o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, in timp ce Bianca Andreescu o intalneste pe Karolina Pliskova.I.G.