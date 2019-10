Simona Halep, despre meciul cu Elina Svitolina: S-au mai intalnit de 8 ori pana acum

Ziare.

com

Tenismena noastra se asteapta la o intalnire dificila impotriva campioanei de anul trecut, care luni a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova "Pare ca-i place suprafata de aici, o simte. Are incredere pe aceasta suprafata. A castigat aici anul trecut. E ceva maret sa castigi acest turneu pentru ca te simti ca si cum ai juca in fiecare zi o finala de Grand Slam", a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa meciul cu Bianca Andreescu "Va fi cu siguranta un meci dificil. Abia astept. Dar mai intai vreau sa ma bucur de ziua libera de maine. O sa incerc sa ma recuperez si vom vedea. Sunt insa pregatita sa lupt din nou si sunt fericita ca ma aflu in aceasta pozitie", a adaugat jucatoarea romana.Meciul dintre Simona Halep si Elina Svitolina e programat miercuri, incepand cu ora 12:30 - ora Romaniei.4-4 e scorul intalnirilor directe intre Simona Halep si Elina Svitolina, care s-au intalnit de doua ori in 2019, ambele partide fiind castigate de sportiva noastra.Vezi si: Cum se poate califica Simona Halep inca de miercuri in semifinalele Turneului Campioanelor I.G.