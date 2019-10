Simona Halep, despre momentul decisiv al meciului cu Bianca Andreescu: "Am stiut ca sunt mai puternica mental"

Ziare.

Sportiva noastra spune ca a realizat ca este mai puternica decat adversara sa in setul al doilea, cand Andreescu se afla la conducere, insa nu reusea sa castige raliurile lungi.Dupa ce a remarcat acest avantaj pe care il are, Simona a incetat sa se mai gandeasca la rezultatul final si a luat fiecare punct in parte."Sincer, chiar inainte de meci credeam ca am o sansa buna desi avusesem aceasta pauza lunga. Stiam ca daca imi simt bine picioarele pe teren pot realiza orice si m-am simtit grozav aici, in ultimele patru zile. Sunt fericita ca Darren a revenit, mi-a dat putina putere.Chiar daca in setul secund ea se afla la conducere stiam ca sunt mai puternica din punct de vedere mental pentru ca am avut cateva schimburi de mingi mai lungi si eu le-am castigat. Apoi nu m-am mai gadit la rezultat, m-am concentrat pe mine si pe cum trebuie sa joc impotriva Biancai", a spus Halep intr-o conferinta de presa.Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.Miercuri, Simona o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, in timp ce Andreescu ar trebui sa intalneasca pe Karolina Pliskova.Partidele vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.