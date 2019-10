Simona Halep dezvaluie ce a decis impreuna cu Darren Cahill dupa infrangerea de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Sportiva noastra a marturisit ca cei doi pregatesc o serie de schimbari tactice pentru ultima partida din grupa, cu Karolina Pliskova "Trebuie sa schimb ceva din punct de vedere tactic. Am vorbit cu Darren dupa meci despre asta. De fapt, este ceva ce trebuie sa schimb. Voi continua sa imi schimb jocul, sa vin cu ceva nou din punct de vedere tactic", a afirmat Simona Halep intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova, de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.