Simona Halep dezvaluie ce i-a spus Darren Cahill despre Bianca Andreescu

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca australianul a avertizat-o inaintea confruntarii ce a avut loc luni."Nu-mi place sa ma uit la tenis in timpul meu liber si nu o stiam prea bine. Dar auzisem ca e o jucatoare buna.Darren mi-a spus ca joaca grozav si ca trebuie sa raman puternica, pentru ca se misca bine si loveste foarte tare, dar si returneaza foarte bine. Cred ca e o jucatoare foarte puternica", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona a invins-o pe Bianca Andreescu in primul meci de la Turneul Campioanelor cu 3-6, 7-6, 6-3.Pentru Simona urmeaz acum confruntarea cu Elina Svitolina, ce va avea loc miercuri, de la ora 12:30, in direct pe Ziare.com.In cazul in care o va invinge pe Svitolina, Simona va fi calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, daca si Andreescu o invinge pe Pliskova.Scorul intalnirilor precedente dintre Simona si Elina este 4-4.C.S.