Simona Halep dezvaluie singurul motiv pentru care e fericita dupa infrangerea de la Turneul Campioanelor

Sportiva noastra a afirmat ca singura parte pozitiva este legata de faptul ca nu mai are probleme medicale."Sunt fericita ca spatele meu este ok si pot sa lupt pana la final, nu mai am probleme. Nu sunt foarte dezamagita, eu mi-am facut jocul dar nu m-a ajutat sa castig", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Apoi, Simona a incercat sa explice si motivele pentru care a pierdut partida de astazi."Cred ca am lovit bine mingea, dar nu am gasit unghiurile bune si nu am putut termina punctele. Am fost frustrata din acest motiv si apoi am devenit obosita pentru ca nu m-am antrenat prea mult. Cred ca ea iubeste sa joace aici, este pe stilul sau", a adaugat Simona.Totodata, Simona a vorbit si despre revenirea lui Darren Cahill in echipa."Este foarte bine ca s-a intors in echipa mea. Simt ca in fiecare zi invat lucruri noi. E doar inceputul si sunt fericita ca il am din nou in echipa", a completat Simona.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova , la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.