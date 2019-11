Simona Halep explica de ce a pierdut meciul cu Pliskova de la Turneul Campioannelor

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca "si-a pierdut capul" dupa ce a ratat posibilitatea de a se desprinde la 3-0 in setul decisiv."A fost un game ghinionist pentru mine. Am fost aproape sa fac 3-0 in setul decisiv, dar atunci a fost putina presiune pe mine. Mi-am pierdut mintea atunci, am fost prea nervoasa, prea agitata. Am reusit insa sa intorc putin meciul de la 2-5, dar din pacate am pierdut", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty , respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.