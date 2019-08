Simona Halep, in clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Cate puncte o despart de prima pozitie

Ziare.

Prima pozitie in ierarhia WTA Race continua sa fie ocupata de australianca Ashleigh Barty, cu 4.885 de puncte si un avans de 458 de puncte fata de tenismena noastra.Locul trei e ocupat de Karolina Pliskova, cu 4.166 de puncte.1. Ashleigh Barty 4.885 puncte2. Simona Halep 4.427p3. Karolina Pliskova 4.166p4. Petra Kvitova 3.765p5. Kiki Bertens 3.455p6. Naomi Osaka 3.156p7. Belinda Bencic 2.758p8. Johanna Konta 2.448p------------------------9. Marketa Vondrousova 2.390p10. Elina Svitolina 2.390pDoar primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor, care incepand de anul acesta se va juca la Shenzhen (China), dupa cinci ani petrecuti la Singapore.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.I.G.