Simona Halep, in clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Cate puncte o despart de prima pozitie

Simona Halep, semifinalista la Australian Open 2020, se mentine pe pozitia a 4-a, fiind intrecuta de castigatoarea de la Antipozi, Sofia Kenin, precum si de Garbine Muguruza si Ashleigh Barty.1.230 de puncte e diferenta care o desparte pe Simona Halep de ocupanta primului loc.Dar iata cum arata ierarhia WTA Race in aceasta saptamana:1. Sofia Kenin 2.110p2. Garbine Muguruza 1.470p3. Ashleigh Barty 1.251p4. Simona Halep 880p5. Petra Kvitova 615p6. Karolina Pliskova 600p7. Elena Rybakina 590p8. Ekaterina Alexandrova 570p-----------------------9. Anett Kontaveit 486p-. Anastasia Pavlyuchenkova 486pAna Bogdan, cu 260 de puncte stranse in acest sezon, se afla pe locul 25, in timp ce Sorana Cirstea ocupa locul 76, cu 118 puncte.Vezi si: WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Iata ce pozitii ocupa tenismenele noastre La Turneul Campioanelor obtin calificarea primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs.Turneul Campioanelor din 2020, dotat cu premii in valoare totala de 14 milioane de dolari, va avea loc in perioada 2-8 noiembrie, la Shenzhen (China).I.G.