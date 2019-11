Simona Halep, in clasamentul WTA: Ce se intampla cu sportiva noastra dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Sportiva noastra poate face un salt de o pozitie in ierarhia mondiala in cazul in care turneul nu va fi castigat de Elina Svitolina sau Belinda Bencic.Daca turneul va fi castigat de Barty sau Pliskova, Simona va incheia anul pe locul 4 in clasamentul WTA.In schimb, daca in aceasta competitie se va impuna dintre Svitolina sau Bencic, Simona va incheia pe locul 5.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty , respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.