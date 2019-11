Simona Halep, in Grupa Violet de la Turneul Campioanelor: Rezultatele de vineri, clasamentul final si programul semifinalelor

Ziare.

Din pacate, sportiva noastra a fost invinsa in ultima runda de meciuri de Karolina Pliskova si a ratat calificarea in semifinale.In celalalt meci al zilei, Elina Svitolina a obtinut cea de-a treia victorie din tot atatea meciuri jucate in grupa, dupa ce a trecut de Sofia Kenin, care i-a luat locul accidentatei Bianca Andreescu.- Sofia Kenin 7-5, 7-6 (10)- Simona Halep 6-0, 2-6, 6-41. Elina Svitolina 3-02. Karolina Pliskova 2-1------------3. Simona Halep 1-24. Sofia Kenin 0-1Elina Svitolina si Karolina Pliskova au obtinut calificarea in semifinalele competitiei de la Shenzhen.In semifinalele programate sambata, Elina Svitolina o va intalni pe Belinda Bencic (ora 12:30 - ora Romaniei), iar Karolina Pliskova o va infrunta pe Ashleigh Barty (in jurul orei 14:30 - ora Romaniei).Finala turneului e programata pentru duminica.I.G.