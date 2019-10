Simona Halep: "In Romania am auzit ca sunt cam batrana". Motivul pentru care l-a chemat de atatea ori pe Darren Cahill

Ziare.

Tenismena noastra a dezvaluit, mai in gluma mai in serios, ca singura presiune simtita la meciul cu Bianca Andreescu a fost din cauza celor auzite in tara!"Am auzit la mine in tara ca sunt cam batrana. De aceea a fost un pic de presiune. Dar sunt fericita si mandra acum ca am vazut ca sunt inca acolo si pot sa lupt, chiar daca din spate vin jucatoare tinere, care la 19 ani au castigat deja un Grand Slam", a spus Simona.Intrebata de ce a apelat la Darren Cahill in fiecare set al jocului de luni, Simona a raspuns cu o gluma."L-am chemat de atatea ori deoarece mi-a lipsit anul trecut. Am vrut sa ma asigur ca e la turatie maxima, sa zicem", a spus zambind Simona.Vezi: Simona Halep a apelat de trei ori la Darren Cahill: Iata ce i-a transmis antrenorul australian la on court coaching Darren Cahill a revenit alaturi de Simona Halep dupa o pauza de un an, luata pentru a fi aproape de familie.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Bianca Andreescu.I.G.