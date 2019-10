Simona Halep, invinsa de Svitolina la Turneul Campioanelor

Simona Halep - Elina Svitolina 5-7/ 3-6

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a inclinat in doua seturi destul de disputate, scor 5-7, 3-6.Ambele jucatoare veneau dupa victorii obtinuta in prima etapa a fazei grupelor, castigatoarea avand sanse uriase de calificare in semifinale inaintea duelurilor de vineri.Svitolina a inceput excelent, cu break si doua game-uri, insa Simona a gasit resursele de a reveni si de a egala.Cand parea pe punctul de a inchide setul, adversara ei parand cazuta, Halep a scazut neasteptat nivelul si i-a permis Elinei sa reintre in partida. S-a ajuns la 5-5, moment in care ucraineanca a fortat si a avut de castigat.Setul secund a fost destul de asemanator, chiar daca scorul este diferit, cele doua avand un nivel destul de apropiat.Diferenta a fost facuta de lipsa de rabdare a Simonei care, asa cum i-a transmis si Darren Cahill in doua randuri, s-a incapatanat sa caute loviturile castigatoare, strategie care a facut-o sa greseasca extrem de mult.Svitolina castiga asadar in doua seturi si isi asigura deja calificarea in semifinale, in timp ce Simona va juca pentru accederea in penultimul act vineri, contra Karolinei Pliskova.14:19 - Game, set si meci, Elina Svitolina! Simona are doua sanse de break, le rateaza si pierde meciul!14:14 - Break Svitolina si ucraineanca serveste pentru meci!14:11 - Svitolina isi face serviciul si isi cheama antrenorul.14:06 - Inca un game cu emotii pentru Halep pe serviciu, insa aceasta egaleaza la trei si ramane in set.INFO: Simona apeleaza din nou la Darren Cahill. Discutia incepe cu romanca plangandu-se ca nu ii pune probleme adversarei. Australianul ii transmite ca greseste atunci cand se grabeste si incearca sa incheie punctele, spunandu-i sa astepte, sa ii lase initiativa adversarei.14:00 - Svitolina isi face totusi serviciul si este la 3 game-uri de victorie.13:55 - Rebreak rapid facut de Svitolina si avem egalitate la doi.13:47 - Break Halep! Lucrurile se pot schimba mult in bine daca Simona reuseste sa isi faca serviciul.13:44 - Greu, greu, insa Simona isi face si ea serviciul.13:40 - Svitolina incepe cu game pe serviciu acest set secund.13:34 -13:31 - Game Svitolina, iar Simona trebuie sa isi faca serviciul pentru a ajunge la tie-break.13:26 - Egaleaza Simona la cinci si setul continua.13:22 - Svitolina isi face serviciul, iar Simona serveste pentru a ramane in acest prim set.13:19 - Cu ceva emotii Simona isi face si ea serviciul.INFO: Halep apeleaza la Darren Cahill pentru prima data in meci. Acesta ii spune ca trebuie sa insiste pe forehandul adversarei, sa evite backhandul acesteia si sa construiasca punctul mai repede decat sa caute loviturile decisive.13:09 Simona rateaza minge de break si Svitolina isi face serviciul13:03 - Game Halep! Avem egalitate la 3 si Svitolina pare destul de afectata in aceste momente.INFO: Antrenorul Svitolinei ii spune ca a jucat bine pana acum, chiar daca a facut cateva greseli, ca trebuie sa fie mai rapida si sa ramana in meci.12:57 - Break la zero pentru Simona! Romanca a crescut evident nivelul si Svitolina cere ajutorul antrenorului.12:55 - Simona forteaza putin si reuseste sa isi faca in premiera serviciul.12:51 - Ucraineanca se descurca de minune si reuseste sa se distanteze deja la 3-0.12:48 - Break Svitolina! Simona nu reuseste sa isi faca serviciul.12:43 - Game la zero pentru Svitolina in debutul meciului.12:40 - Si incepe partida! Svitolina este prima la serviciu.12:34 - Sunt in arena cele doua, urmeaza incalzirea si marele meci!12:30 - Terenul central de la Shenzhen este liber, cele doua jucatoare sunt asteptate sa intre in arena!INFO: In primele meciuri din Grupa, Simona a trecut in trei seturi de Bianca Andreescu , in timp ce Elina a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova . Pentru a se califica in semifinale Simona trebuie sa o invinga pe Svitolina si apoi sa spere ca Andreescu va trece si ea de Plsikova.INFO: Halep si Svitolina s-au duelat de 8 ori pana acum, romanca avand patru victorii. Simona a castigat ultimele doua dueluri directe, ambele in acest an, la Doha si la Wimbledon