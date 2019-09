Simona Halep, la Turneul Campioanelor: De cate puncte mai are nevoie pentru a-si asigura matematic calificarea

Ziare.

In momentul de fata, punctajul de fata la care Simona ar trebui sa ajunga este la 5.145 de puncte.Simona are 4.793 de puncte si are in mare masura calificarea asigurata.In functie de rezultatele de la turneele viitoare, este posibil chiar ca punctajul de referinta sa scada, daca jucatoarele de la locul 9 in jos au rezultate mai slabe.Pana acum, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova au obtinut calificarea matematica la Turneul Campioanelor.1. Ashleigh Barty 5.477 puncte2. Karolina Pliskova 5.256---3. Simona Halep 4.7934. Bianca Andreescu 4.7275. Naomi Osaka 4.081 (4.246 daca va castiga turneul de la Osaka)6. Serena Williams 3.9357. Petra Kvitova 3.8378. Belinda Bencic 3.615La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in China, la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.C.S.