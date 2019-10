Simona Halep la Turneul Campioanelor: Iata ora de start a meciului cu Pliskova

Ziare.

Potrivit unui comunicat, duelul decisiv pentru semifinale dintre Simona Halep si Karolina Pliskova va fi al treilea al zilei si va incepe dupa ora 14:00.Terenul central de la Shenzhen va fi ocupat mai intai de un meci de dublu, ce incepe la ora 11:00, pentru ca dupa 12:30 sa intre in arena Bianca Andreescu si Elina Svitolina, asta daca sportiva canadiana va juca pana la urma.Dupa acest duel se vor infrunta Halep si Pliskova pentru semifinale.Ambele jucatoare au cate o victorie la Shenzhen, iar invingatoarea i se va alatura Svitolinei in penultimul act al Turneului Campioanelor.Partida dintre Halep si Pliskova va fi transmisa in direct pe Ziare.com.M.D.