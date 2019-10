Simona Halep, la Turneul Campioanelor: Rezultatele de luni, clasamentul si cand si cu cine va disputa urmatorul meci

Ziare.

In primele meciuri ale grupei, Svitolina a invins-o pe Pliskova, iar Simona a surclasat-o pe Bianca Andreescu.Karolina Pliskova -6-7 (12), 4-6Bianca Andreescu -6-3, 6-7 (6), 3-6Dupa aceste prime rezultate, clasamentul Grupei Violet arata astfel:1. Elina Svitolina 1-0 (2-0 la seturi)2. Simona Halep 1-0 (2-1 la seturi)--------------3. Bianca Andreescu 0-1 (1-2 la seturi)4. Karolina Pliskova 0-1 (0-2 la seturi)*Primele doua clasate obtin calificarea in semifinalele turneului dotat cu premii in valoare totala de 14 milioane de dolari.Urmatoarea etapa a grupei va avea loc miercuri si propune meciurile: Simona Halep vs Elina Svitolina (de la ora 12:30 - ora Romaniei) si Bianca Andreescu vs Karolina Pliskova (in jurul orei 14:00 - ora Romaniei).I.G.