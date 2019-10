"Simona Halep o invinge pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor, dupa un meci electrizant"

Simona Halep - Bianca Andreescu 3-6, 7-6 (6), 6-3

3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.Invingatoarele de la ultimele doua turnee de Grand Slam au oferit o intalnire spectaculoasa, cu lovituri care au ridicat publicul in picioare si rasturnari de scor.Primul set a fost controlat de jucatoarea in varsta de 19 ani, in timp ce Simona a parut ca acuza lipsa de meciuri din ultima perioada. Nici macar interventia lui Darren Cahill, revenit alaturi de tenismena noastra dupa o pauza de un an, n-a putut intoarce soarta setului.Jocul Simonei, care a continuat sa apeleze la sfaturile lui Darren Cahill , a devenit mai solid odata cu trecerea timpului, iar campioana de la Wimbledon a gasit treptat solutii pentru jocul agresiv al canadiencei.Echilibrul s-a mentinut in setul doi, pe care Bianca a avut ocazia sa si-l treaca in cont la 5-4 in favoarea ei, cand a avut o minge de meci pe serviciul advers. Simona a rezistat, insa, presiunii si a trimis apoi jocul in decisiv, dupa ce s-a impus la tie-break.In decisiv, Simona a parut jucatoarea mai proaspata, in timp ce Bianca a acuzat dureri la spate si a fost vizibil marcata de efortul depus. Cu o experienta superioara, Simo s-a impus cu 6-3 la capatul unui meci incantator.Vezi si:17:25 - Un nou break in dreptul Simonei, care va servi pentru castigarea meciului.17:19 - Simona e mai putin inspirata la serviciu, iar Bianca izbuteste rebreakul. Ne apropie de doua ore si jumatate de la startul meciului.17:16 - Break Simona, iar tenismena noastra controleaza partida de cateva minute bune. Bianca acuza o stare de oboseala, dar si ceva probleme la spate.17:11 - Simona revine superb de la 0-30 si preia conducerea in setul decisiv.17:07 - Simona pune in practica sfaturile primite de la Darren Cahill si reuseste rebreakul."Vino in fata, n-o lasa sa scape cu slice-ul! Promite-mi ca vei veni la fileu si ca vei fi mai agresiva", a fost mesajul lui Darren.16:57 - Break reusit de Bianca Andreescu, iar aceasta cere din nou interventia fizioterapeutului. De partea cealalta, Simona il cheama la un nou on court coaching pe Darren.16:54 - Bianca pare obosita, dar nu renunta la lupta. 1-1 si meciul dintre cele doua e de-a dreptul electrizant.16:50 - Simona isi face serviciul si castiga primul game din setul decisiv.Vezi: Simona Halep a apelat de trei ori la Darren Cahill: Iata ce i-a transmis antrenorul australian la on court coaching 16:47 - A inceput setul trei, cu Simona la serviciu.Ambele tenismene primesc ceva ingrijiri medicale. Se pare ca Bianca Andreescu acuza ceva probleme la spate.6-6 dupa ce Simona a irosit doua mingi de set...Simona are 5-4 in tie-break;3-3 dupa sase puncte din tie-break;3-0 pentru Simona dupa primele trei mingi din tie-break;16:27 - Simona salveaza o minge de meci si vom avea tie-break in acest set doi.16:18 - Bianca isi face cu usurinta serviciul, iar Simona e din nou nevoita sa serveasca pentru a ramane in meci.16:16 - Simona impinge setul "in prelungiri".16:12 - Castigatoarea de la US Open revine de la 2-4, iar acum Simona va servi pentru a ramane in meci."Ramai mental in joc, Simona! Esti un pic greoaie, pentru ca n-ai mai jucat in ultimele luni, dar fii puternica acum, 6-7 minute, pentru a duce meciul in setul decisiv si vedem apoi", e mesajul lui Darren Cahill pentru Simona, in timp ce Bianca primeste ingrijiri medicale pentru o zgarietura la picior.16:04 - Break reusit de Bianca, iar scorul devine egal, 4-4.15:59 - Bianca se mentine aproape de Simona, iar tenismena noastra il cheama din nou din tribune pe antrenorul australian Darren Cahill.15:56 - Simona isi face serviciul si se desprinde, pentru prima oara in meci, la doua game-uri.15:50 - Avem parte de un nou break, al treilea la rand, iar Simona conduce cu 3-2.15:47 - Bianca reuseste rebreakul.15:43 - Break reusit de tenismena romana, care preia conducerea in setul secund.15:40 - Simona pune capat seriei excelente a Biancai si egaleaza in acest debut de set doi.15:37 - Game Bianca, al 5-lea la rand.15:34 - Bianca Andreescu serveste prima in setul doi.15:28 - Un nou serviciu castigat la 0 de Bianca, iar Simona va servi pentru a ramane in acest prim set."Nu joc suficient de solid", i-a transmis Simona lui Darren, care a linistit-o insa: "Ai jucat bine, doar ca trebuie sa lovesti cu mai multa putere".15:23 - Bianca obtine un nou break, iar Simona il cheama din tribuna pe Darren Cahill.15:19 - Jucatoarea in varsta de 19 ani, aflata pentru prima oara la Turneul Campioanelor, isi trece in cont un game alb.15:15 - Simona revine de la 0-40, salvand trei mingi de break, iar apoi isi adjudeca game-ul si revine la conducere.15:11 - Rebreak reusit de Simona Halep, iar scorul devine egal, 2-2.15:04 - Bianca izbuteste breakul si trece la conducere.15:00 - Jucatoarea care reprezinta Canada castiga cu usurinta pe propriul serviciu.14:57 - Bianca incepe agresiv, insa Simona isi face serviciul si castiga primul game al meciului.14:47 - Cele doua tenismene au iesit la incalzire, iar meciul va incepe in aproximativ 7 minute.La TV, meciul dintre Halep si Andreescu va fi transmis in direct de postul Digi Sport 2.Vezi si: Elina Svitolina o invinge pe Karolina Pliskova in primul meci din Grupa Violet Partida va incepe dupa terminarea intalnirii dintre Karolina Pliskova si Elina Svitolina.E prima intalnire directa intre Simona si adolescenta de origine romana.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.14 milioane de dolari sunt premiile totale la ultimul turneu WTA al anului.Incepand din acest an, Turneul Campioanelor se disputa la Shenzhen (China), dupa ce in ultimii cinci ani s-a jucat in Singapore.Anul trecut, Turneul Campioanelor a fost castigat de Elina Svitolina, dupa o finala cu Sloane Stephens.