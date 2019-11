Simona Halep pierde meciul cu Karolina Pliskova si paraseste Turneul Campioanelor

Simona Halep - Karolina Pliskova 0-6, 6-2, 4-6

Reprezentanta noastra a pierdut in trei seturi confruntarea cu jucatoarea din Cehia, scor 0-6, 6-2, 4-6.Gratie acestui succes, Pliskova a avansat in semifinalele turneului de la Shenzhen, unde o va intalni sambata pe castigatoarea din Grupa Rosie, Ashleigh Barty.Simona a inceput neasteptat de slab meciul cu Pliskova, pe care l-a pierdut la 0, in doar 20 de minute.A urmat o interventie a lui Darren Cahill, iar nivelul de joc al Simonei a crescut simtitor. Constanteanca a devenit mai agresiva, iar greselile nefortate ale cehoaicei s-au inmultit. A fost 6-2 pentru Simona, astfel ca s-a ajuns in setul decisiv.Startul setului III i-a apartinut Simonei, insa Pliskova a revenit formidabil si a ajuns la 5-2. Sportiva noastra n-a renuntat la lupta, a recuperat serviciul pierdut, insa, la 4-5, Pliskova a reusit in break norocos si a incheiat partida dupa o ora si 45 de minute.Cu doar o victorie, in primul meci cu Bianca Andreescu, Simona Halep se opreste din nou in grupe la Turneul Campioanelor, unde o singura data, in 2014, a reusit sa se califice mai departe.16:46 - BREAK SIMONA! Tenismena noastra isi recupereaza serviciul pierdut si va servi pentru a egala la 5!16:43 - Simona isi face serviciul la 0, dar Pliskova urmeaza sa serveasca pentru meci.16:40 - Pliskova face 5-2, iar Simona va servi pentru a ramane in meci si in turneu.16:37 - Un nou break "alb" in contul cehoaicei.16:34 - Jucatoarea din Cehia trece in fata dupa cel de-al 3-lea game castigat consecutiv.16:25 - Break la 0 pentru Pliskova, care egaleaza la 2 in setul decisiv.16:22 - Pliskova pune capat seriei Simonei. Au fost 6 game-uri castigate la rand de sportiva noastra.16:17 - Simona isi face serviciul si se distanteaza la 2-0.16:12 - Break izbutit de Simona in primul game al setului decisiv. Al 5-lea game la rand pentru Simo.Simona apeleaza din nou la sfaturile lui Darren Cahill: "Joci foarte bine, sunt mandru de tine".15:57 - Al doilea break consecutiv reusit de Simona, care va servi pentru castigarea setului doi.15:54 - Break consolidat de Simona! Tenismena romana face 4-2 si nivelul sau de joc e mult crescut fata de primul set!15:50 - Halep trece din nou in fata gratie unui nou break.15:45 - Break "alb" al Pliskovei, care restabileste egalitate in acest set secund.15:41 - Game la 0 izbutit de cehoaica.15:39 - Tenismena noastra salveaza o minge de break a Pliskovei si isi consolideaza apoi breakul obtinut in primul game al setului.15:33 - Simona incepe cu break setul doi, in care Pliskova a comis doua duble greseli.Simona primeste cateva sfaturi de la Darren Cahill in pauza dintre seturi: Iata ce i-a transmis australianul 15:24 - 5-0 pentru Karolina Pliskoda in doar 17 minute!15:22 - Un nou break reusit de Pliskova, care are un inceput de meci de-a dreptul impresionant.15:17 - Karolina Pliskova serveste excelent si se distanteaza la 3-0 dupa numai 9 minute de joc.15:16 - Break reusit de jucatoarea cehoaica.Reamintim ca invingatoarea acestei partide se va califica in semifinale, unde o va infrunta sambata pe Ashleigh Barty.15:11 - Pliskova isi face serviciul si castiga primul game al meciului.ora 15:01 - Cele doua tenismene au intrat pe teren, iar meciul va incepe in cateva minute.Meciul va fi transmis in direct la TV de postul Digi Sport 2 si va incepe dupa terminarea intalnirii dintre Elina Svitolina si Sofia Kenin.Simona si Karolina au cate o victorie in Grupa Violet, iar castigatoarea intalnirii de astazi va avansa in semifinale de pe pozitia a doua, dupa Elina Svitolina, deja calificata.Va fi cea de-a 11-a intalnire intre Simona Halep si Karolina Pliskova, scorul la general fiindu-i favorabil romancei, cu 7-3.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.