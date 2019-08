Simona Halep pierde teren in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Tenismena din Australia, calificata in sferturi la Cincinnati, are peste 300 de puncte avans in fruntea ierarhiei si ar putea ajunge la peste 1.000, cu o victorie la turneul din Ohio.Karolina Pliskova, aflata pe locul 3 in acest moment, o va depasi pe Simona daca va ajunge cel putin in finala la Cincinnati.1. Ashleigh Barty 5.076p2. Simona Halep 4.722p3. Karolina Pliskova 4.546p4. Petra Kvitova 3.766p5. Naomi Osaka 3.536p6. Kiki Bertens 3.505p7. Belinda Bencic 2.850p8. Bianca Andreescu 2.727p--------------------------9. Elina Svitolina 2.684p10. Serena Williams 2.635pLa Turneul Campioanelor obtin calificarea primele 8 tenismene ca punctaj din anul in curs.Editia din acest an e programata in perioada 26 octombrie - 3 noiembrie si va avea loc, in premiera, la Shenzhen (China), dupa 5 ani petrecuti la Singapore.I.G.