Simona Halep si-a aflat adversarele de la Turneul Campioanelor: O va infrunta in premiera pe Bianca Andreescu

Tenismena romana, care il va avea din nou alaturi pe antrenorul australian Darren Cahill, a fost repartizata in Grupa Mov.Adversarele Simonei in Grupa Mov vor fi Karolina Pliskova, Bianca Andreescu si Elina Svitolina.Va fi prima intalnire directa intre Simona Halep si adolescenta de origine romana Bianca Andreescu, in timp ce tenismena noastra are 7-3 in intalnirile directe cu Karolina Pliskova si 5-4 cu Elina Svitolina.In cealalta grupa, denumita rosie, au fost trimise Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova si Belinda Bencic.Ashleigh BartyNaomi OsakaPetra KvitovaBelinda BencicKarolina PliskovaBianca AndreescuSimona HalepElina SvitolinaKiki Bertens si Sofia Kenin vor fi rezerve, urmand a intra in turneul in cazul in care vor exista accidentari.Primele doua clasate din fiecare grupa avanseaza in semifinale.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.14 milioane de dolari sunt premiile totale la ultimul turneu WTA al anului.Incepand din acest an, Turneul Campioanelor se disputa la Shenzhen (China), dupa ce in ultimii cinci ani s-a jucat in Singapore.Anul trecut, Turneul Campioanelor a fost castigat de Elina Svitolina, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.