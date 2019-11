Simona Halep si Karolina Pliskova s-au mai intalnit de 10 ori pana acum: Iata rezultatele inregistrate

Ziare.

Tenismena romana conduce cu 7-3 la intalnirile directe, insa in ultimele trei partice cehoiaca s-a impus de doua ori.Dar iata rezultatele inregistrate in confruntarile precedente dintre Simona Halep si Karolina Pliskova:2015, Dubai: 6-4, 7-6 (4) pentru Simona;2015, Indian Wells: 6-4, 6-4 pentru Simona;2016, Sydney: 6-4, 7-5 pentru Simona;2016, Fed Cup: 6-7 (4), 6-4, 6-2 pentru Karolina;2016, Montreal: 6-3, 6-3 pentru Simona;2017, Roland Garros: 6-4, 3-6, 6-3 pentru Simona;2018, Australian Open: 6-3, 6-2 pentru Simona;2018, Madrid: 6-4, 6-3 pentru Karolina;2019, Fed Cup: 6-4, 5-7, 6-4 pentru Simona;2019, Miami: 7-5, 6-1 pentru Karolina.Meciul de la Turneul Campioanelor dintre Simona Halep si Karolina Pliskova e programat vineri, dupa ora 14:00 - ora Romaniei.Jocul va putea fi urmarit in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.