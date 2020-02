Simona Halep urca doua locuri in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Cu cele 470 de puncte primite pentru succesul inregistrat la turneul din Emiratele Arabe Unite, sportiva noastra a urcat doua locuri, pana pe pozitia a 3-a.Simona a ajuns la 1.350 de puncte stranse in acest an.Primul loc e ocupat de castigatoarea Australian Open 2020, Sofia Kenin, urmata de finalista de la Antipozi, Garbine Muguruza.1. Sofia Kenin 2.112p2. Garbine Muguruza 1.571p3. Simona Halep 1.350p (+2)4. Ashleigh Barty 1.252p (-1)5. Elena Rybakina 1.201p (+1)6. Kiki Bertens 811p7. Ekaterina Alexandrova 756p8. Petra Kvitova 716p--------------------9. Karolina Pliskova 701p10. Anett Kontaveit 587pVezi si: Cum arata Top 10 WTA dupa rezultatele inregistrate saptamana aceasta la Dubai Primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Turneul Campioanelor de la Shenzhen e programat in perioada 1-8 noiembrie.I.G.