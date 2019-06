Simona Halep urca in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Dupa victoria obtinuta astazi la Eastbourne, Simona a ajuns la 2.427 de puncte in acest an si a urcat pe locul 7.Simona mai poate urca inca un loc, pana pe 6, in cazul in care va castiga turneul de la Eastbourne.Pe primul loc in aceasta ierarhie se afla Ashleigh Barty, care are un total de 4.645 de puncte castigate in 2019.La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in luna octombrie va avea loc in China, la Shenzhen.Simona nu a putut lua startul la editia de anul trecut din cauza unor probleme la spate.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Eastbourne dupa o victorie in trei seturi in fata Polonei Hercog.Sportiva noastra s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-3 impotriva jucatoarei de pe locul 60 in clasamentul WTA.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe nemtoaica Angelique Kerber , aflata pe locul 5 in clasamentul WTA.Simona si Kerber au un istoric bogat, iar scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea sportivei noastre. Ultimul meci dateaza de la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus in trei seturi, in sferturile de finala.Singura partida pe iarba a avut loc in 2016, la Wimbledon, cand Kerber a reusit sa se impuna.Partida din sferturile de finala va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.C.S.