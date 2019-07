Simona Halep urca in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 27 de ani si-a asigurat o urcare de doua pozitii, pana pe locul 5, 3.207 de puncte.Cu o prezenta in finala Grand Slam-ului britanic, Halep va urca pe locul 4, in timp ce un triumf o va duce pe locul 2.Prima pozitie e ocupata de castigatoarea Roland Garros, australianca Ashleigh Barty, urmata de cehoaicele Karolina Pliskova si Petra Kvitova.1. Ashleigh Barty 4.885 puncte2. Karolina Pliskova 4.166p3. Petra Kvitova 3.765p4. Kiki Bertens 3.276p5. Simona Halep 3.207p6. Naomi Osaka 3.156p7. Belinda Bencic 2.758p8. Johanna Konta 2.448p------------------------8. Marketa Vondrousova 2.390p10. Elina Svitolina 2.289pLa Turneul Campioanelor participa primele 8 tenismene ca punctaj obtinut in anul in curs.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va muta in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.I.G.