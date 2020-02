Simona Halep urca in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

In ierarhia facuta publica luni dimineata, tenismena noastra, castigatoarea saptamana trecuta la Dubai, se afla pe locul 3.Primele doua locuri sunt ocupate de castigatoarea si finalista de la Australian Open 2020, americanca Sofia Kenin, respectiv spaniola Garbine Muguruza.1. Sofia Kenin 2.112p2. Garbine Muguruza 1.571p3. Simona Halep 1.350p (+2)4. Ashleigh Barty 1.252p (-1)5. Elena Rybakina 1.201p (+1)6. Kiki Bertens 811p7. Ekaterina Alexandrova 756p8. Petra Kvitova 716p--------------------9. Karolina Pliskova 701p10. Anett Kontaveit 587pVezi si: Simona Halep se apropie de primul loc in clasamentul WTA: Cum arata ierarhia din aceasta saptamana Primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Turneul Campioanelor de la Shenzhen e programat in perioada 1-8 noiembrie.I.G.