Simona Halep vine cu vesti bune inainte de Turneul Campioanelor

Tenismena noastra, deranjata de o problema la spate la ultimele doua turnee la care a luat parte, spune ca se simte "destul de bine".Totusi, Simona e rezervata si are ca obiectiv disputarea celor trei meciuri din grupa."E un turneu foarte greu. Ma simt destul de bine, dar niciodata nu stii cu spatele. Merg cu ganduri pozitive si sper sa joc meciurile", a spus Simona intr-un interviu pentru emisiunea La Maruta de la Pro TV.Turneul Campioanelor se va disputa anul acesta, in premiera, la Shenzhen (China), dupa cinci ani in care a avut loc in Singapore.Pe langa Simona Halep, la editia din acest an vor mai participa Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Belinda Bencic si Elina Svitolina.Anul trecut, Simona Halep a ratat Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari la spate.I.G.