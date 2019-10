Simona Halep vs Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor: Iata cand va avea loc meciul

Ziare.

Partida Halep (28 ani, 5 WTA) - Andreescu (19 ani, 4 WTA), o premiera, va fi a doua care se va juca luni, dupa cea care le va opune pe Karolina Pliskova (Cehia), numarul doi mondial, si Elina Svitolina (Ucraina), detinatoarea titlului la Turneul Campioanelor, potrivit WTA.Competitia din China, dotata cu premii totale de 14 milioane de dolari, va debuta duminica, atunci cand sunt programate cele doua meciuri din Grupa Rosie, Naomi Osaka (Japonia) - Petra Kvitova (Cehia), o reeditare a finalei de la Australian Open din acest an, respectiv Ashleigh Barty (Australia) - Belinda Bencic (Elvetia).Halep, numarul cinci mondial si castigatoarea titlului la Wimbledon anul acesta, participa pentru a sasea oara la Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare potrivit rezultatelor inregistrate in cursul anului. Romanca a jucat finala in 2014, la prima participare, iar anul trecut nu a putut evolua la ultima editie gazduita de Singapore, din cauza unei accidentari.