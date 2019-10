Situatia s-a complicat pentru Simona Halep in Grupa Violet: Nu mai depinde doar de ea pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor

Ziare.

In ultimul meci din grupa, Simona o va intalni, vineri, pe Karolina Pliskova si, chiar cu o victorie, ar putea rata calificarea in turul urmator.Elina Svitolina e deja calificata, iar Bianca Andreescu se va califica daca le va invinge in minimum de seturi pe Karolina Pliskova (miercuri) si Elina Svitolina (vineri).Meciul dintre Bianca Andreescu si Karolina Pliskova, programat miercuri dupa-amiaza, devine extrem de important pentru Simona, pe care ar ajuta-o o victorie a cehoaicei sau una in trei seturi a tenismenei de origine romana.In cazul in care Pliskova se impune, Simona si cehoaica se vor duela vineri in meci direct pentru calificarea in semifinale.Daca Bianca va castiga in doua sau trei seturi, atunci Simona si Bianca se vor duela de la distanta in ultima etapa, cu un mare avantaj pentru canadianca in cazul unui succes la doua seturi cu Pliskova.1. Elina Svitolina 2-0 (4-0 la seturi)2. Simona Halep 1-1 (2-3 la seturi)-----------------3. Bianca Andreescu 0-1 (1-2 la seturi)4. Karolina Pliskova 0-1 (0-2 la seturi)Primele doua clasate obtin calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor.I.G.