Turneul Campioanelor: Simona Halep lupta pentru cel mai mare premiu din istoria tenisului

Ziare.

com

Campioana competitiei de la Shenzhen va primi un cec in valoare de 4.725.000 de dolari in cazul in care va castiga toate meciurile.In schimb, campioana va primi 4.420.000 de dolari daca va avea doar 2 victorii in faza grupelor si 4.115.000 de dolari daca va avea o victorie in faza grupelor.Pe de alta parte, jucatoarea care va pierde finala va primi 2.4 milioane de dolari daca va castiga toate cele trei meciuri din grupa, 2.095.000 de dolari pentru doua victorii in grupa si 1.790.000 de dolari pentru o singura victorie in grupa.Jucatoarele calificate in semifinale vor avea asigurat un cec in valoare de 1.3 milioane de dolari daca vor castiga toate cele trei meciuri din grupa, 995.000 de dolari pentru doua victorii in grupa si 690.000 de dolari pentru o singura victorie in grupa.O victorie in faza grupelor este rasplatita cu 305.000 de dolari.La Turneul Campioanelor s-au calificat deja Ashleigh Barty Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Elina Svitolina. Astazi vom afla si ultima jucatoare calificata.Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari.Turneul Campioanelor va incepe pe 27 octombrie, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.