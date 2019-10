Un membru din staff-ul Simonei Halep o ataca pe Bianca Andreescu

Ziare.

Cosmin Hodor considera ca "daca romanii vor alegee sa lupte sub un alt steag nu vom avea o Romanie mai buna"."Astazi, Simona, ne-a aratat odata in plus, ca nu este nevoie sa pleci din Romania pentru a face performanta la nivel inalt; romanii traiesc cu ideea gresita ca ramanand in Romania nu pot face performanta. Bianca este o campioana a Canadei iar propunerea Simonei pentru noi este sa fim campionii pentru Romania.Trebuie sa multumim si parintilor Simonei care nu au ales ideea finantarii unei alte tari si a juca pentru un alt steag.Asta este propunerea mea, sa spuna povestea unei alegeri; alegerea unui roman de a face performanta sub steagul Romaniei si ca daca romanii vor alegee sa lupte sub un alt steag nu vom avea o Romanie mai buna", a scris acesta pe pagina sa de Instagram.Bianca Andreescu, acum in varsta de 19 ani, s-a nascut in Canada, acolo unde tatal ei muncea.Primele lectii de tenis le-a luat, insa, in Romania, unde a petrecut putin timp, revenind in Canada.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Bianca Andreescu.I.G.