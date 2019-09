WTA a anuntat clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Ce schimbari s-au inregistrat in top 8

Ziare.

Dupa rezultatele din ultima saptamana, Naomi Osaka a facut un salt de doua locuri, pana pe 5.Pe de alta parte, Serena Williams si Petra Kvitova au coborat cate un loc.In schimb, Simona Halep a ramas pe trei si are sanse mari sa obtina calificarea chiar si in aceasta saptamana.1. Asheligh Barty 5.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.256---3. Simona Halep 4.7924. Bianca Andreescu 4.7275. Naomi Osaka 4.2466. Serena Williams 3.9357. Petra Kvitova 3.8368. Belinda Bencic 3.615 Ashleigh Barty si Karolina Pliskova sunt deja calificate la competitia din China.La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in China, la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.C.S.