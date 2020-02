WTA a anuntat clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Simona Halep, in coborare

Ziare.

com

In aceasta saptamana, Simona Halep ocupa locul 5, dupa ce a pierdut o pozitie.Simona are 881 de puncte, in timp ce Sofia Kenin, jucatoarea de pe primul loc, are 2.111 puncte.Sportiva noastra a fost intrecuta in clasament de Elena Rybakina, finalista de la Sankt Petersburg.1. Sofia Kenin 2.111 puncte2. Garbine Muguruza 1.4713. Ashleigh Barty 1.2514. Elena Rybakina 8965. Simona Halep 8816. Kiki Bertens 8107. Ekaterina Alexandrova 7558. Petra Kvitova 715Turneul Campioanelor 2020 va avea loc intre 1 si 8 noiembrie, la Shenzhen.La editia de anul trecut, Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor.C.S.