WTA a anuntat clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Simona Halep pierde teren

Din aceasta saptamana, Simona Halep a coborat pe locul 3, fiind intrecuta de Karolina Pliskova , care si-a asigurat deja matematic calificarea, alaturi de Ashleigh Barty Simona trebuie sa revina cat mai rapid in circuit pentru a acumula noi puncte in incercarea de a-si asigura cat mai curand calificarea la Turneul Campioanelor:1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 5.476 puncte2 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.2563 (2). Simona Halep 4.7924 (4). Bianca Andreescu (Canada) 4.7275 (5). Serena Williams (SUA) 3.9356 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.8367 (7). Naomi Osaka (Japonia) 3.7768 (8). Belinda Bencic (Elvetia) 3.6159 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.58010 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 3.563La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in China, la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.C.S.