WTA prezinta momentul care a schimbat soarta meciului dintre Simona Halep si Bianca Andreescu

"You're right in this!"



Was this visit in the second set from @darren_cahill the turning point of the match for @Simona_Halep?#WTAFinals pic.twitter.com/HbZDfrWYjr- WTA (@WTA) October 28, 2019

Ziare.

com

On court coaching-ul lui Darren Cahill la scorul de 4-4, cand Bianca primea ingrijiri medicale, e vazut de Asociatia de Tenis Feminin ca un punct decisiv in soarta meciului."A fost aceasta vizita in setul secund a lui Darren Cahill punctul de cotitura al meciului pentru Simona Halep?", se intreaba WTA.Dupa acea interventie, Simona a salvat o minge de meci a Biancai, si-a adjudecat apoi setul doi la tie-break si a avut o prestatie impresionanta in setul decisiv.Vezi: Simona Halep a apelat de trei ori la Darren Cahill: Iata ce i-a transmis antrenorul australian la on court coaching Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.In urmatorul meci de la Turneul Campioanelor, Simona Halep o va intalni, miercuri dupa-amiaza, pe campioana de anul trecut, Elina Svitolina.I.G.