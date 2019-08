Adversare de top pentru Simona Halep la US Open 2019: Cum arata lista favoritelor

Ziare.

La ultimul Grand Slam al anului nu va lipsi nicio tenismena de top, iar cele 32 de favorite sunt chiar primele 32 de jucatoare din ierarhia WTA de saptamana aceasta.Astfel, Simona Halep, eliminata anul trecut inca din runda inaugurala, va fi cap de serie numarul 4, in timp ce Naomi Osaka va fi principala favorita.1. Naomi Osaka2. Ashleigh Barty3. Karolina Pliskova4. Simona Halep5. Elina Svitolina6. Petra Kvitova7. Kiki Bertens8. Serena Williams9. Aryna Sabalenka10. Madison Keys11. Sloane Stepens12. Anastasija Sevastova13. Belinda Bencic14. Angelique Kerber15. Bianca Andreescu16. Johanna Konta17. Marketa Vondrousova18. Wang Qiang19. Caroline Wozniacki20. Sofia Kenin21. Anett Kontaveit22. Petra Martic23. Donna Vekic24. Amanda Anisimova25. Garbine Muguruza26. Elise Mertens27. Julia Goerges28. Caroline Garcia29. Carla Suarez Navarro30. Hsieh Su-Wei31. Maria Sakkari32. Barbora StrycovaPe langa Simona Halep, pe tabloul principal de simplu de la US Open au mai fost acceptate alte trei tenismene romana: Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu.Pe tabloul masculin, Romania il va avea pe cel mai bun tenisman al momentului, Marius Copil.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Anul trecut, competitia feminina de simplu a fost castigata de Naomi Osaka, dupa o finala tensionata cu Serena Williams.I.G.