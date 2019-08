Adversari dificili pentru Simona Halep si Horia Tecau in proba de dublu mixt de la US Open

Ziare.

Cei doi tenismeni romani vor sa se pregateasca astfel pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, unde intentioneaza sa participe si in proba de dublu mixt.La ultimul Grand Slam al anului, reprezentantii nostri vor avea, insa, o misiune dificila.Simona Halep si Horia Tecau vor da piept in primul tur cu favoritii numarul doi, canadianca Gabriela Dabrowski si croatul Mate Pavic.Halep si Tecau au mai jucat impreuna la US Open si in urma cu patru ani, cand au ajuns pana in sferturile de finala.In proba de dublu mixt de la US Open va participa si Raluca Olaru, alaturi de Franko Skugor. Perechea romano-croata va intalni in primul tur cuplul format din Lucie Hradecka si Artem Sitak.Programul meciurilor din proba de dublu mixt va fi anuntat ulterio de organizatori.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.