Ce amenda a primit Simona Halep de la organizatorii US Open, dupa izbucnirea din partida cu Townsend

An ominous blank space awaiting Daniil Medvedev on the #USOpen fines list... pic.twitter.com/RQbSX6qxIp - Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 31, 2019

Astfel, pentru acest gest, organizatorii de la US Open au amendat-o pe Simona Halep cu suma de 3.000 de dolari, dupa cum a anuntat cunoscutul jurnalist american de tenis Ben Rothenberg, pe pagina sa de Twitter Sportiva din Constanta nu a fost singura romanca amendata la Flushing Meadows, si Sorana Cirstea primind o amenda de 2.500 de dolari pentru on-court coaching la partida cu Aliona Bolsova din Spania, turul II.Cea mai mare amenda de pana acum a primit-o rusul Daniil Medvedev, care a primit 9.000 de dolari pentru comportament nesportiv si obscenitati, dupa un scandal urias in partida cu Feliciano Lopez, in care le-a aratat fanilor din SUA degetul mijlociu, la capatul unei crize de nervi.Reamintim ca si Simona Halep, dar si Sorana Cirstea au fost eliminate de aceeasi Taylor Townsend la aceasta editie de US Open, prima pierzand in turul II la americanca de culoare, dupa ce a ratat o minge de meci la 6-5 in decisiv.US Open este ultimul turneu de Mare Slem al anului, iar campioana en-titre este Naomi Osaka din Japonia, lidera mondiala la zi in clasamentul WTA Simona Halep a cucerit in acest an turneul de la Wimbledon D.A.