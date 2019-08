Ce asteptari are Simona Halep de la turneul de la US Open: Stiu ca am jocul potrivit pentru a mai castiga un Mare Slem

Ziare.

Ea va intra in focuri marti de la ora 20.30, in primul tur cu Nicole Gibbs din SUA, 135 WTA , al doilea meci direct intre cele doua, primul fiind o victorie a Simonei la Shenzen anul trecut.Simona, 27 de ani, nascuta la Constanta, a vorbit despre starea pe care o are acum si despre increderea in fortele proprii dupa castigarea Wimbledonului:"Inca muncesc, inca sunt motivata sa castig turnee. In perioada recenta am inceput sa simt din ce in ce mai des ca sunt capabila sa reusesc acest lucru. Dupa victoria de la Wimbledon , increderea mea este la cote inalte, dar acest lucru nu inseamna ca va fi la fel si in aceasta saptamana", a punctat dubla campioana de Mare Slem, Roland Garros si Wimbledon , intr-un interviu acordat jurnalistei Victoria Chiesa din Italia, pentru site-ul oficial al turneului Romanca mai adauga ca nu si-a impus practic un obiectiv clar aici la Flushing Meadows, dar ca in acelasi timp e constienta ca vrea si poate sa dea totul pentru a cuceri acest mare trofeu care inca ii lipseste."Nu vreau sa-mi desemnez asteptari clare de la mine. Vreau sa o iau zi cu zi si sa vad cat de buna pot sa fiu in fiecare competitie pe care o joc. Simt ca am jocul potrivit si conditia fizica necesara pentru a castiga un turneu de Mare Slem, intrucat deja am reusit acest lucru de doua ori. Nu e usor insa sa incep un Grand Slam si sa ma gandesc la acest lucru. Niciodata nu ma gandeam ca voi castiga turneul. Doar merg acolo, dau tot ce am la fiecare meci pe care il joc. Daca lucrezi din greu, ai o sansa mai buna la victorie. Asadar, asta este mentalitatea mea si o voi pastra pentru totdeauna", puncta cu zambetul pe buze Simona, care triumfa la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon acum in luna iulie.Simona Halep va debuta marti cu Gibbs, pe tabloul feminin urmand sa mai fie alte 4 romance, Niculescu, Buzarnescu, Cirstea si Bogdan. La baieti il avem doar pe Marius Copil Intregul turneu de la US Open este televizat pe EuroSport.Citeste si:D.A.