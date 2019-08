Ce spune Simona Halep despre marele duel din primul tur de la US Open dintre Serena Williams si Maria Sharapova

Ziare.

Cele doua au fost imperecheate chiar in runda inaugurala la tragerea la sorti de joi, avand un bogat istoric al meciurilor directe, Serena conducand cu un clar 19-3!Simona Halep a fost intrebata la o conferinta de presa despre eliminarea suferita in primul tur la US Open in 2017, la Maria Sharapova , scor 4-6, 6-4, 3-6:"Sa nu vorbim despre asta. E in trecut, hai sa traim prezentul. Evident ca va fi un meci mare intre cele doua. Daca se joaca luni, il voi urmari cu siguranta. Daca e marti, nu cred ca pot. Ma voi pregati pentru debutul meu", a fost declaratia romancei in fata jurnalistilor americani.Organizatorii au anuntat deja ziua in care cele doua vor evolua in acest mare duel, e vorba de prima zi a competitiei, in noaptea de luni spre marti in Romania, incepand cu ora 2 dimineata.Iata un rezumat al partidei pierdute de Halep la Sharapova in 2017:Simona Halep va evolua marti de la ora 20.30 in primul tur la USO, in fata lui Nicole Gibbs din SUA, 135 WTA , meci LIVE pe Ziare.com.D.A.