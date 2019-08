"Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa eliminarea de la US Open"

Ziare.

Sportiva noastra va reveni pe teren incepand cu 9 septembrie, la prima editie a turneului de la Zengzhou (China).La competitia dotata cu premii in valoare de 1 milion de dolari, Simona se va duela cu jucatoare precum Karolina Pliskova , Elina Svitolina, Kiki Bertens si Aryna Sabalenka.Apoi, incepand cu 23 septembrie, Simona va merge la Wuhan pentru a juca la o competitie de top, unde doar Serena Williams nu va fi prezenta, dintre jucatoarele din top 10 WTA De pe 28 septembrie, Simona va concura in turneul de la Beijing, dotat cu premii in valoare totala de 8.2 milioane de dolari.In fine, ultima competitie la care o vom vedea pe Simona in acest an este Turneul Campioanelor , intre 27 octombrie si 3 noiembrie.Amintim ca Simona a fost eliminata in turul doi de la US Open de Taylor Townsend (116 WTA ), care s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6 (4).Pentru sportiva noastra este deja al treilea an la rand cand nu reuseste sa treaca de turul 2 de la US Open.In urma acestui rezultat, Simona paraseste turneul cu un cec in valoare de 100 de mii de dolari.C.S.