Chris Evert si-a ales favorita la castigarea US Open - ce spune despre Simona Halep

Fosta mare jucatoare spune ca, desi e impresionata de constanta aratata de Simona Halep , mizeaza pe Serena Williams la US Open."Dintre toate jucatoarele din circuit, Simona Halep este cea mai constanta si cea mai de incredere. Naomi ar putea fi ca Serena, dar nu a avut un sezon grozav pe hard. Sunt opt sau zece jucatoare care pot castiga turneul, dar eu o aleg pe Serena Williams Bianca Andreescu am mai vazut ca joaca bine, la fel si Madison Keys. Insa eu cred ca Serena va castiga al 24-lea turneu de Grand Slam. Cred foarte mult in ea, am vazut-o revenind de atatea ori in ultimii 20 de ani", a spus Chris Evert intr-o conferinta de presa organizata de ESPN.US Open 2019 va incepe luni la New York, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.La casele de pariuri , Serena Williams este considerata principala favorita.C.S.